На чернокожих мужчин пришлось надеть наручники. Фото: Facebook/ KyivOperativ

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области полиция совместно с Департаментом охраны задержала двух нетрезвых чернокожих граждан.

Об этом сообщается в Facebook-группе "Киев оперативный".

Молодые мужчины ехали на автомобиле марки BMW с номерами иностранной регистрации, совершили дорожно-транспортное происшествие и попытались скрыться с места аварии.

Черные пытались сбежать и сопротивляться полицииНарушители были на машине с иностранными номерами

Однако правоохранителям удалось их задержать. Причем во время задержания пьяные граждане оказывали сопротивление. Поэтому на руки им надели наручники.

Скриншот из Facebook Киев оперативный

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве ночью чернокожие студенты подрались с местными жителями из-за громкой музыки. В результате стычки двое киевлян получили травмы. 

Между тем в США после масштабных протестов против расизма полицейские всячески каются перед афроамериканцами и однажды даже омыли им ноги.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться