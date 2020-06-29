В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что устанавливают источник радиационного выброса, из-за которого повысился уровень радиации в Северной Европе.

Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Гросси надеется, что государства-члены предоставят МАГАТЭ соответствующую информацию и данные, который позволят информировать общественность. 33 страны уже добровольно предоставили агентству информацию о том, что на их территории не происходило выбросов радиации в атмосферу.

При этом Гросси поспешил успокоить европейцев, отметив, что уровни радиации, о которых докладывали МАГАТЭ, являются очень низкими.

"Уровни радиации, о которых сообщили МАГАТЭ, очень низкие и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды", - сказал Гросси.

Как писала "Страна", в мае в Национальном центре ядерных исследований Польши под Варшавой произошел пожар. К счастью, выбросов радиации зафиксировано не было.

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