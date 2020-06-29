В четверг, 25 июня, когда правительство назначило на должность и. о. Минобразования и науки скандального Шкарлета, под зданием ведомства заметили яркую тропическую змею, которая неизвестным образом прибыла в Киев из Гондураса.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в сквере у МОН сотрудники ведомства заметили змею, которая своим окрасом явно дала понять - подходить не стоит. Для поимки животного позвали Нацгвардейца, который сначала поймал змею за хвост, потом прижал палкой ее голову к земле и забросил пресмыкающееся в сумку.

Затем работники МОН вызвали эксперта киевского террариум-центра, который и рассказал, что змее около пяти лет, это девочка и яда в ее организме нет, хоть с первого взгляда так и не кажется. Примечательно, что подобные змею в Украине и соседних странах не обитают - только в Гондурасе, Латинская Америка. В нашей стране такое животное стоит около потлуторы тысяч гривен.

Кроме того, данная особь выглядела ухоженной и упитанной, так что от хозяина она отбилась недавно.

"Змея упитанная. Не знаю, сколько она гуляла, думаю, недолго. Хозяин за ней, судя по всему, ухаживал", - рассказал он.

Предполагается, что змею потеряли или выбросили, однако как она попала на территорию министерства, неизвестно. Стоит отметить, что в этот день под зданием ведомства проходили многочисленные митинги ученых и общественных активистов против назначения Шкарлета, однако связывать эти факторы администрация МОН пока что не берется.

Если прежний хозяин не найдется, змею отправят в киевский зоопарк, но произойдет это не раньше осени.

На порог МОН заползла тропическая змея, которые в Украине не водятся. Видео: YouTube / ТСН

Напомним, украинцам рассказали, как уберечься от укуса змеи и что делать, если нападение уже произошло. Инструкции созданы из-за повышения активности змей в этом году.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, что нужно делать в случае получения укуса змеи. В Украине умереть от укуса змеи практически невозможно, поскольку в нашем регионе не распространены ядовитые виды змей, кроме гадюки обыкновенной и гадюки степной. Однако некоторые граждане покупают опасных змей из-за границы и держат их террариуме.