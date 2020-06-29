За первые пять месяцев 2020 года в Украине упало производство хлеба и хлебобулочных изделий. С января по май было произведено 314,5 тысяч тонн, что на 13,8% меньше, чем за пять месяцев прошлого года.

Об этом сообщает сайт AgroPolit.com со ссылкой на пресс-службу Госкомстата.

"Пшеничного хлеба за пять месяцев было произведено 127,1 тысяч тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. При этом в мае было произведено 61,7 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 15,6% меньше, чем в мае прошлого года", - отметили в Госстате.

Как подсчитали статистики, по состоянию на конец мая запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонны.

Объем производства муки в январе-мае сократился на 11,2% (до 609,2 тысяч тонн). Запасы муки на украинских складах на конец мая достигали 44,8 тысяч тонн.

Ранее "Страна" приводила данные Госстата, согласно которым в мае падение промпроизводства в Украине составило 12,2%.

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