В столичном районе Позняков загорелся очередной многоквартирный дом. Местные жители говорят, что уже страшно оставаться на районе, другие считают, что Позняки сглазили.

Видео пожара опубликовала в Facebook группа "Киев Оперативный".

"Очередной пожар вспыхнул на Позняках, на этот раз - Кошица, 9. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Будем надеяться, что никто не пострадал", - указано в сообщении.

Как можно увидеть на опубликованном ролике, горят окна балкона в подъезде. Местные утверждают, что виной этому - хранение хлама жителями дома и нарушение пожарной безопасности. Другие считают, что все могло начаться с не потушенного бычка, однако что разгорелось далее - неизвестно.

"Живу в этом доме, в соседнем подъезде. Загорелся тамбур на выходе к лестнице. Видимо, хлам, который в этих тамбурах старики часто хранят. Нарушение правил противопожарной безопасности, вот и получили", "Это уже переходит в эстафету", "Наш район сглазили. Это какой то треш", "Я уже начинаю бояться звука сирен. Столько пожаров, это ужас. Вчера ночью даже уснуть не могла как услышала сирены проезжающих мимо служб. Я столько пожаров на нашем районе вообще не помню!", "У меня такое впечатление, что на фоне раздачи новых квартир многие захотели переселиться с Позняков..", "Там пожарная часть через дом. Если и там все сгорит до тла.. Ну тогда я не знаю.. Нахер тогда те пожарные", "Впечатление, что кто-то там взялся уничтожать дома..", "Там что какой то саркофаг открыли? Что за проклятие?", "Что-то мне уже становится страшно жить на Позняках", "Как порча..", - пишут в комментариях местные жители.

На Позняках начался новый пожар, жители района бьют тревогу. Видео: Facebook / "Киев Оперативный".

Напомним, 21 июня около 10:00 в многоэтажном доме на Позняках в Киеве раздался взрыв. Спасатели сразу прибыли на место, начали эвакуировать людей и разбирать завалы. Один из жителей домов рассказал, как происходила эвакуация из разрушенного дома, но журналисты заявили, что он – провокатор.

Как сообщала "Страна", в Киеве в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, где недавно взорвался жилой дом, вспыхнул пожар.