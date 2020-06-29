Во Львовской области молния попала в женщину в собственном доме через розетку, от которой пострадавшая находилась на расстоянии трех метров.

Об этом сообщает ТСН.

Так, 37-летняя Галина Герелей находилась у себя дома, когда за окном началась гроза. Мобильные устройства были выключены, а сидела женщина на полу на расстоянии около трех метров от розетки – рядом разместились и дети. Неожиданно молния попала в дом и направила заряд в розетку, ближе всего к которой и оказалась пострадавшая. От удара розетку откинуло, а женщину приводить в чувство пытался муж, пока ехала скорая. Она называет свое спасение чудом.

"Я спиной сидела к розетке, слышу – выстрел в меня, и свет погас. Очень начали болеть ноги. Муж вызвал скорую, и он меня в чувство приводил. Повыключали телефоны, телевизор. Розетка и диван стоял, и я плечами к розетке, но только на полу. Оно меня так ударило, что аж розетку вырвало", – поделилась она. Галина рада, что в этот момент на ее месте не сидел кто-то из детей, но они находились предельно близко, потому это тоже можно считать чудом.

На спине пострадавшей осталась сеть шрамов, а ее состояние отслеживают врачи, ведь после удара молнии возможны проблемы с сердцем и другими органами. Эксперты отмечают, что причина несчастного случая – отсутствие молниезащиты в доме, потому молния не ушла под землю, а попала в электросеть здания. Разряд достиг нескольких тысяч вольт, потому и перегорела вся техника.

Чтобы избежать повторения ситуации, семья планирует первым делом поставить громоотвод, а спасатели рекомендуют всем украинцам не затягивать с этой процедурой.

"Закройте все окна, все двери, избегайте сквозняка в помещениях, он провоцирует и притягивает шаровую молнию. Выключать электросеть вообще в доме, обесточьте дом, квартиру в целом. И ни в коем случае не пользоваться мобильным телефоном, потому что он служит проводником", - отметил спасатель Юрий Романюк.

Молния попала в украинку в собственном доме через розетку. Видео: YouTube / ТСН

Напомним, во время протестов чернокожих в США два военнослужащих пострадали от удара молнии в Вашингтоне во время дежурства возле резиденции американского президента Дональда Трампа – Белого дома. Оба военных госпитализированы.

Как сообщала "Страна", четыре человека погибли в результате попадания молнии в группу туристов. Трагедия произошла во время сильной бури в польских Татрах. Среди погибших двое детей.