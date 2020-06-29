Канадско-южноафриканская модель, мама основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в честь дня рождения сына опубликовала его детское фото. Вчера, 28 июня изобретателю и бизнесмену исполнилось 49 лет.

Соответствующее фото Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была всем. Спасибо за удивительный вклад в развитие этой планеты", - написала Мэй.

На фотографии четырёхлетний Илон позирует возле праздничного торта. В комментариях подписчики 72-летней модели присоединились к поздравлениям.

Ранее мы писали, что президент Зеленский написал поздравление с Днем матери и показал свое детское фото.

Также сообщали, что американская звезда Ким Кардашьян опубликовала детское фото, на котором она с ушами Микки Мауса.