Мама Илона Маска показала его детское фото рядом с праздничным тортом
Канадско-южноафриканская модель, мама основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в честь дня рождения сына опубликовала его детское фото. Вчера, 28 июня изобретателю и бизнесмену исполнилось 49 лет.
Соответствующее фото Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.
"С днем рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была всем. Спасибо за удивительный вклад в развитие этой планеты", - написала Мэй.
На фотографии четырёхлетний Илон позирует возле праздничного торта. В комментариях подписчики 72-летней модели присоединились к поздравлениям.
Ранее мы писали, что президент Зеленский написал поздравление с Днем матери и показал свое детское фото.
Также сообщали, что американская звезда Ким Кардашьян опубликовала детское фото, на котором она с ушами Микки Мауса.