Все больше производителей автомобилей присоединяются ко флешмобу в соцсети Instagram в честь "Месяца гордости", который проходит в США в поддержку сообщества ЛГБТ в июне.

В акции уже приняли участие BMW, Mercedes-Benz, Seat и Toyota. А теперь к ним присоединились Daimler AG и Fiat Automóveis Brasil.

Обе компании поставили на логотип радужный флаг движения ЛГБТ.

Символика ЛГБТ появляется в соцсетях в конце июня в память о манифестации 28 июня 1970 года, проведенной на улицах Нью-Йорка в поддержку сообщества ЛГБТ. Это был один из первых случаев, когда представители ЛГБТ массово и открыто выступили за свои права. С тех пор "Марш достоинства" проводится ежегодно.

Как писала "Страна", накануне годовщины начала Великой Отечественной войны члены ЛГБТ-сообщества подняли свой флаг на Родину-Мать в Киеве, что вызвало всеобщее возмущение.

Мы также приводили мнение о движении ЛГБТ Ульяны Супрун.