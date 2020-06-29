На Черногорском и Мармарошском хребтах Карпат заметили красную руту - редкий цветок, который цветет две недели в году и характерно сладко пахнет.

Об этом сообщает "Укринформ".

Растение с официальным названием "рододендрон" можно увидеть в Карпатских горах уже сейчас, пик цветения начнется через неделю и продлится оно до двух недель.

"В высокогорье Карпат, на Черногорском и Мармарошском хребтах массово расцвели рододендроны, которые в народе называют "червона рута ". Пик цветения рододендрона в Карпатах в этом году из-за аномально холодной весны и начала лета опоздал на три недели - если раньше 20 июня красная рута на Черногории уже массово цвела, то в этом только начала цветение. Пик цветения наступит через неделю, а продлится оно еще более 14 дней. Если хотите увидеть красную руту, стоит поспешить - потому что одна хорошая гроза с градом на Черногоре может сразу сбить весь цвет", - рассказал экскурсовод Сергей Прокоп.

Стоит отметить, что чаще всего мифический цветок встречается именно в районе Карпатских гор.

Считается, что в ночь на Ивана Купала рута становится красной и нашедшая такой цветок девушка найдет свою любовь, а также обретет счастье до конца жизни.

Напомним, в Киеве заметили первые сакуры, которые отреагировали на весенне тепло и расцвели.

Как сообщала "Страна", конец июня - пора цветения растения под названием очиток (он же седум) едкий. Среди цветоводов он также известен как кактус без иголок. Желтые венчики очитка запестрели по всему Чернобыльскому заповеднику.