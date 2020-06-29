Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе направит в Китайскую Народную Республику группу экспертов для выяснения происхождения коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на брифинг в Женеве генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщает TACC, в понедельник, 29 июня.

"Можем лучше бороться с вирусом, когда знаем всё он нём. Включая и то, как он начал распространяться. На будущей неделе направим команду в Китай для работы над этим", - сказал он.

Гендиректор надеется, что эта работа "приведет к пониманию того, как вирус начал распространение, и что мы можем сделать для подготовки к вспышкам болезней в будущем".

Ранее мы писали, что, по словам главы ВОЗ, заболеваемость Covid-19 только ускоряется. По его словам, у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.

Также сообщали, в ВОЗ зафиксировали новый коронавирусный антирекорд в мире по числу заражений Covid-19, выявленных за сутки. Инфекцию обнаружили у более 189 тысяч человек.