Безрук похвастал, как по-богатому отдыхает в ресторанах Одессы. Фото: instagram.com/mamont_33

Харьковский бизнесмен и глава юридической компании "Легион" Владислав Безрук по кличке Мамонт, на которого два года назад покушались в Харькове, отдыхает в Одессе.

В сториз своего Instagram он выкладывает чеки из одесских клубов и ресторанов, в которых указаны пяти- и шестизначные суммы.

Так, сначала Безрук похвастал счетом из ресторана "Рыба" на 93 600 гривен. Потом - длинным чеком на 124 тысячи гривен из заведения "Ibiza Beach Club", что на пляже Аркадия. А затем счетом из того же клуба на 78 900 гривен. Причем расплачивался Мамонт исключительно наличными, фотографируя толстые пачки купюр.

Счет на 93 тысячи грнСчет из клуба на 124 тысячи грн

Счет на 78,9 тысяч грн

Также на своем аккаунте Instagram, где бизнесмен использует ник mamont_33, опубликовал видео, как расслабляется в окружении красоток в купальниках. Он хвастает тем, что его компания ест суши и пьет шампанское.

Как писала "Страна", осенью позапрошлого года в Харькове произошло покушение на бизнесмена возле спортклуба. Тогда Мамонта ранили из автомата.

Мы также рассказывали, что Безрук - знакомый Арсена Авакова.

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