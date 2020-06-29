Харьковский бизнесмен и глава юридической компании "Легион" Владислав Безрук по кличке Мамонт, на которого два года назад покушались в Харькове, отдыхает в Одессе.

В сториз своего Instagram он выкладывает чеки из одесских клубов и ресторанов, в которых указаны пяти- и шестизначные суммы.

Так, сначала Безрук похвастал счетом из ресторана "Рыба" на 93 600 гривен. Потом - длинным чеком на 124 тысячи гривен из заведения "Ibiza Beach Club", что на пляже Аркадия. А затем счетом из того же клуба на 78 900 гривен. Причем расплачивался Мамонт исключительно наличными, фотографируя толстые пачки купюр.

Также на своем аккаунте Instagram, где бизнесмен использует ник mamont_33, опубликовал видео, как расслабляется в окружении красоток в купальниках. Он хвастает тем, что его компания ест суши и пьет шампанское.

Как писала "Страна", осенью позапрошлого года в Харькове произошло покушение на бизнесмена возле спортклуба. Тогда Мамонта ранили из автомата.

Мы также рассказывали, что Безрук - знакомый Арсена Авакова.