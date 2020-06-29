Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 29 июня
В Министерстве здравоохранения Украины показали карту распространения коронавирусной инфекции по областям на 29 июня. За последние сутки в стране Covid-19 подтвердили у 646 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на странице в Facebook:
- Винницкая область - 1 846 (1 179 выздоровели);
- Волынская область - 2 312 (693 выздоровели);
- Днепропетровская область - 1 087 (913 выздоровели);
- Донецкая область - 481 (163 выздоровели);
- Житомирская область - 1 404 (746 выздоровели);
- Закарпатская область - 2 792 (943 выздоровели);
- Запорожская область - 570 (418 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 2 350 (1 096 выздоровели);
- Киев - 4 980 (1 552 выздоровели);
- Киевская область - 2 546 (1 318 выздоровели);
- Кировоградская область - 646 (535 выздоровели);
- Луганская область - 80 (58 выздоровели);
- Львовская область - 5 292 (741 выздоровел);
- Николаевская область - 442 (281 выздоровели);
- Одесская область - 1 632 (736 выздоровели);
- Полтавская область - 312 (268 выздоровели);
- Ровенская область - 3 638 (1 752 выздоровели);
- Сумская область - 296 (219 выздоровели);
- Тернопольская область - 1 913 (1 139 выздоровели);
- Харьковская область - 2 098 (1 070 выздоровели);
- Херсонская область - 191 (176 выздоровели);
- Хмельницкая область - 798 (543 выздоровели);
- Черкасская область - 642 (454 выздоровели);
- Черновицкая область - 4 745 (1 889 выздоровели);
- Черниговская область - 535 (145 выздоровели).
"Подтверждено 43628 случаев Covid-19, из них 19 027 выздоровели, 1 147 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 649 150, методом ИФА - 198 323.
Напомним, по данным на сегодня, 29 июня, в пяти областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.
Также мы писали, что глава ВОЗ заявил, что заболеваемость Covid-19 только ускоряется. По его словам, у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.