В Министерстве здравоохранения Украины показали карту распространения коронавирусной инфекции по областям на 29 июня. За последние сутки в стране Covid-19 подтвердили у 646 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на странице в Facebook:

Винницкая область - 1 846 (1 179 выздоровели);

Волынская область - 2 312 (693 выздоровели);

Днепропетровская область - 1 087 (913 выздоровели);

Донецкая область - 481 (163 выздоровели);

Житомирская область - 1 404 (746 выздоровели);

Закарпатская область - 2 792 (943 выздоровели);

Запорожская область - 570 (418 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 2 350 (1 096 выздоровели);

Киев - 4 980 (1 552 выздоровели);

Киевская область - 2 546 (1 318 выздоровели);

Кировоградская область - 646 (535 выздоровели);

Луганская область - 80 (58 выздоровели);

Львовская область - 5 292 (741 выздоровел);

Николаевская область - 442 (281 выздоровели);

Одесская область - 1 632 (736 выздоровели);

Полтавская область - 312 (268 выздоровели);

Ровенская область - 3 638 (1 752 выздоровели);

Сумская область - 296 (219 выздоровели);

Тернопольская область - 1 913 (1 139 выздоровели);

Харьковская область - 2 098 (1 070 выздоровели);

Херсонская область - 191 (176 выздоровели);

Хмельницкая область - 798 (543 выздоровели);

Черкасская область - 642 (454 выздоровели);

Черновицкая область - 4 745 (1 889 выздоровели);

Черниговская область - 535 (145 выздоровели).

"Подтверждено 43628 случаев Covid-19, из них 19 027 выздоровели, 1 147 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 649 150, методом ИФА - 198 323.

Напомним, по данным на сегодня, 29 июня, в пяти областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской областях.

Также мы писали, что глава ВОЗ заявил, что заболеваемость Covid-19 только ускоряется. По его словам, у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.