С 2019 года Украина участвует в европейском проекте мониторинга избыточной смертности EuroMOMO, чтобы принимать определенные действий в сфере общественного здоровья. В рамках проекта был определен уровень избыточной смертности в стране за последние годы.

Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

Модель EuroMOMO анализирует данные смертности из 24 стран, которые поступают еженедельно в штаб-квартиру проекта - Государственный институт сывороток в Копенгагене (Дания).

В этих данных указывается число смертей от всех причин в том или ином возрастном диапазоне. Затем информацию обрабатывают с использованием эпидемиологических и статистических методов, чтобы изучить долю инфекционных и неинфекционных болезней в смертности.

Мониторинг смертности является ключевым во время эпидемии гриппа или пандемий. Его используют, чтобы принять решение об использовании противовирусных препаратов и вакцин.

Для Украины, используя данные смертности от всех причин за последние три года, подсчитали базовые уровни смертности, превышение которых расценивается как чрезмерная смертность.

Согласно отчетам проекта EuroMOMO:

в январе 2017 года и январе 2019 в Украине наблюдалась чрезмерная смертность среди всех возрастных групп;

отмечается увеличение количества смертей в Украине с начала 2020 года среди людей старше 65 лет.

Можно предположить, что причиной чрезмерного количества смертей в возрастной группе 65-74 лет с начала 2020 года мог быть грипп.

В начале июня "Страна" писала о росте смертности в Украине от коронавируса.

А на днях мы сообщали, что показатель летальности коронавируса в Украине составляет 2,6%.