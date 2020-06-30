С 1 июля на маршруте Севастополь-Ялта в аннексированном Крыму возобновятся рейсы пассажирского судна на подводных крыльях "Комета-120М".

Об этом сообщает сайт "Вести-Севастополь".

Корабль на подводных крыльях будет совершать два рейса в день: в 08:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Продажа билетов на "Комету" стартует уже 29 июня.

Цены на билеты:

стандарт – 500 российских рублей (около 190 грн);

комфорт – 800 рублей (примерно 305 грн);

детский – 200 рублей (95 грн).

Билеты можно будет купить в кассах портов, а также на сайте перевозчика kometaexpress.ru и в мобильном приложении "Комета".

Судно на подводных крыльях построено на судостроительном заводе "Вымпел", входящем в судостроительный кластер АО "Концерн "Калашников". Первый рейс по маршруту Севастополь-Ялта "Комета" выполнила 1 августа 2018 года. В 2019 году, с июня по сентябрь, корабль перевез около 39 тысяч пассажиров. Средняя загрузка превысила 80%. Время судна в пути составляет два часа.

Ранее "Страна" сообщала, что "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов не будет просить у Киева возобновить подачу пресной воды.

Мы также писали, что 15 июня, в первый день работы пунктов пропуска после карантина границу с Крымом пересекли почти полтысячи человек.