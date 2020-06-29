Федеральные власти Соединенных Штатов Америки получили от суда право возобновить смертные казни после почти 20-летнего перерыва. В июле текущего года казнят троих преступников.

Об этом со ссылкой на документы Верховного суда США сообщает РИА "Новости", в понедельник, 29 июня.

"Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции, которая ранее отменила постановление суда низшей инстанции о приостановке приведения в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне", - говорится в сообщении. Как отмечается, три казни должны быть проведены в июле этого года.

Отметим, что 16 июня 2020 года Минюст США объявил, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20-летнего перерыва. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что этим летом казнят четырех преступников - насильников и убийц детей.

Также мы сообщали, что полицейскому, который застрелил темнокожего в Атланте, грозит смертная казнь. Гарретта Рольфе обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса, который был застрелен во время протестов движения Black Lives Matter. В частности, речь о совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием.