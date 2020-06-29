Заместитель главы МИД Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд назвал дату расшифровки "черных ящиков" со сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, которые сегодня, 29 июня, отравили во Францию. По его словам, работа над расшифровка начнется 20 июля 2020 года.

Об этом сообщаеn иранское издание ISNA.

"Иранская организация гражданской авиации (CAO) провела необходимую переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий, и соглашения почти завершены", - сказал Бахарванд. Он добавил, что если не произойдет "никаких неожиданных событий", работа над чтением начнется 20 июля текущего года.

По словам замглавы МИД, команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики будет руководить исследовательской работой, и чтение информации будет также осуществляться под руководством и контролем иранской команды.

"Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию ​​в качестве наблюдателя", - добавил Бахарванд.

Как сообщала "Страна", 7 июня власти Ирана заявили о близящемся завершении расследования катастрофы самолета МАУ. По данным замглавы МИД Ирана, черные ящики, которые государства длительное время отказывалось передавать независимым международным детективам, не имеют важной информации.

Также мы писали, что Украина потребует от Ирана компенсаций родственникам погибших в крушении самолета МАУ.