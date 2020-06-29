Заболеваемость коронавирусом пока только растет, несмотря на улучшение ситуации в некоторых странах, поэтому завершение пандемии еще не просматривается, Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает ТАСС.

"Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению ... Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", - говорит Гебреисус.

По его словам, у вируса все еще имеется большое пространство для распространения. А оценку прогресса в разработке противовирусных технологий эксперты организации сделают во время совещания на текущей неделе.

Глава ВОЗ напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. За полгода число выявленных случаев заражения достигло 10 млн человек в мире, 500 тысяч скончалось.

Ранее "Страна" писала о том, что в Индии второй день подряд выявляют почти по 20 тысяч случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что на Закарпатье заполнены более 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом.