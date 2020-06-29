В понедельник 29 июня, в Мариуполе выпало много осадков. Из-за непогоды в городе не ходили трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщил городской совет на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Мариуполе выпало большое количество осадков. Коммунальные службы работают над выявлением всех повреждений и ликвидации последствий. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

По словам директора КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" Виталия Донева, в связи с большим количеством осадков, временно не работали троллейбусы и трамваи. Как сообщается, по состоянию на 18.00 "ситуация с общественным транспортом также контролируемая".

Фото: Facebook/ Мариупольский городской совет

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