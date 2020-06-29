В последний день июня значительная часть Украины будет снова накрыта дождями. Запад страны будет заливать ближайшей ночью, а днем дожди прекратятся (кроме Черновицкой области). Также без осадков будет на востоке страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 30 июня ночью в западной части, а днем в северных, центральных и южных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В западных регионах ночью значительные дожди.

Температура воздуха в ночные часы составит 15-19 градусов; на юге - до 22. Днем прохладнее будет на западе Украины, где воздух прогреется до + 24-28 градусов. В центральных и северных районах - до +26-29. На юге и востоке страны - до +29-33 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 30 июня в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев об опасности из-за ухудшения погоды 30 июня.

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