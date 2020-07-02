Наступил четверг, 2 июля 2020 года. Предлагаем вниманию читателей "Страны" гороскоп на сегодня для всех двенадцати знаков Зодиака, а в отдельном материале - астрологический прогноз на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня многое будет зависеть от того, как вы настроитесь на день. Если не будете строить больших планов и стремиться их исполнить, то так и не сдвинетесь с места. И наоборот.

Телец (21.04 - 20.05)

В стремлении заработать денег проявите бдительность ни в коем случае не торопитесь. Если захотите сорвать куш как можно скорее, то не просто не получите прибыль, но есть вероятность, что останетесь в убытке.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День идеальный для работы с документами и финансовой отчетностью. Наведите в порядок бумагах. Если у вас есть должник, то самое время напомнить, что пришло время возвращать вам деньги.

Рак (22.06 - 22.07)

По возможности получайте сегодня солнечные ванны. Спешка сегодня вам будет не к лицу, а вот спокойное прогулочное состояние - да! Причем, именно в период расслабленности к вам может прийти отличная идея.

Лев (23.07 - 23.08)

В этот день на вас взвалится большое количество разноплановых домашних дел. Чтобы все успеть, не стесняйтесь привлекать родственников и друзей. А вот с коллегами сегодня лучше контактировать только по работе.

Дева (24.08 - 23.09)

Если планируете обновлять гардероб или менять стрижку, то сделайте выбор в пользу яркого и неординарного образа. В итоге вы услышите в свой адрес массу искренних комплиментов и будете любоваться своим отражением в зеркале.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Вам рекомендовано не повышать голос, даже если правда будет стопроцентно на вашей стороне и вам при этом будут грубить. Если сможете сохранить спокойствие, то точно одержите победу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам в этот день Звезды советуют вынести на повестку все дела, которые тянутся последние несколько недель. Чем дольше вы их откладываете, тем больше усугубляете ситуацию.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов залогом успеха будет искреннее проявление эмоций. Но с примечанием, что они будут положительные. А вот негатив сегодня лучше ни на кого не перекладывать, потому что таким образом можете несправедливо обидеть человека.

Козерог (22.12 - 20.01)

С Козерогами судьба может сыграть злую шутку, если вы будете делать вывод по первому впечатлению. Не все так однозначно. Поэтому свое мнение лучше хотя бы держите при себе, чтобы потом не было стыдно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Предложите сегодня свою помощь друзьям и близким. Не отказывайте в услугах и коллегам. Благодарность от них будет огромной и это подарит вам много хороших эмоций, о которых вы даже не могли мечтать.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В этот день вашим особенным украшением будет скромность. Не хвастайтесь, даже если очень хочется. Не перебирайте людей, которые будут вам о чем-то рассказываться - просто внимательно выслушайте их.