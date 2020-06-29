В Британии неизвестные нарисовали черной краской на стене музея английского писателя Чарльза Диккенса слово "расист" и закрасили знак с указанием улицы, названной в честь автора.

Об этом сообщает издание KentLive.

Уточняется, что вандалы не только нанесли черной краской фразу "Диккенс - расист", но и разрушили знак с указанием улицы, названной в честь писателя. В полиции заявили, что к ним не поступало обращений по поводу осквернения здания.

Отмечается, что Диккенс в своих произведениях выступал в поддержку бедных и угнетенных слоев населения, но и часто демонстрировал стереотипные представления о расах в своем творчестве. Несмотря на то, что писатель выступал за отмену рабства, он также поддерживал колониальную политику Британской Империи.

В Британии вандалы нарисовали на стене музея Чарльза Диккенса слово "расист". Фото: KentLive

Ранее мы писали, что в США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране. Протестанты отрубили голову каменному Колумбу Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота).

Также "Страна" сообщала, что на акциях протеста в Британии разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.