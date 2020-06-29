С 29 по 23 июня Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал неутешительные результаты для власти. Как выяснилось, украинцы стремительно теряют к ней доверие.

"Страна" приводит самые показательные данные социсследования и разбирается, почему падают рейтинги Зеленского.

Украинцы хотят, чтобы Порошенко сидел

Двум тысячам респондентов, принявшим участие в исследовании, задали вопрос, считают ли они расследование уголовных дел против Петра Порошенко наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость или же политическим преследованием. 51% людей выбрали первый вариант, 30% - второй, а 19% сказали, что затрудняются с ответом.

Число противников сотрудничества с МВФ растет

Также участников опроса попросили высказать свое мнение о целесообразности сотрудничества Украины с МВФ.

В июне 24% украинцев стали придерживаться мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем доля таких людей уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).

61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Отношение к медреформе Супрун

Респонденты оценили идею продолжения медицинской реформы Ульяны Супрун в Украине.

За продолжение реформы высказались 25% опрошенных, против такой идеи выступили 40% респондентов. Еще 32% украинцев заявили, что мало что знают о втором этапе медицинской реформы, поэтому им трудно ответить. Отказались давать ответ 4% опрошенных.

Отметим, что сейчас, вопреки обещаниям Зеленского, второй этап медреформы в Украине продолжается.

Оценка действий Зеленского и парламента

Оценивая работу Владимира Зеленского в мае-июне, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае таких было 47%). 45% не одобрили его работы (в мае таких было 37%). Таким образом, как видно по графику, впервые рейтинг доверия к Зеленскому стал ниже рейтинга недоверия.

21% украинцев сейчас одобряют действия Верховной Рады (в мае одобряющих было 22%), 62% - не одобряют (в мае было 65%). Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентных пунктов.

Аналогичная картина и по доверию/недоверию к Кабинету министров.

Что показал опрос

Как отмечет телеграм-канал "Политика Страны", опрос КМИС - это уже второе исследование, которое фиксирует превышение уровня недоверия к Зеленского на уровнем доверия (о предыдущем подобном опросе можно прочитать здесь).

"Главные причины очевидны:

Социально-экономический кризис, вызванный карантином (при сильно ослабленной вере в его эффективность для борьбы с эпидемией плюс скандалы с Эпицентром и Велюром, показавшие двойные стандарты). Грабительские для народа условия меморандума с МВФ. Постоянные скандалы с участием "слуг народа" вроде "корабельной сосны" и Третьяковой. Беспредел радикалов на улицах городов. Общее ощущение нарастающего бардака в государстве и очевидная неспособность власти его остановить. Общий груз усталости и разочарования из-за невыполненных обещаний Зеленского (мир, борьба с коррупцией, конец эпохи бедности).

В таких условиях ближе к выборам (если их не отменят) следует ждать от Зе каких-то резких шагов подобно тем, которые он сделал в начале марта - смена правительства, генпрокурора, ещё кого-то.

В общем, какие-то решения, которые, по замыслу Зе, должны символизировать "перезагрузку". Хотя есть сомнения, что подобная "перестановка кроватей" без смены стратегического курса сможет переломить тенденцию.

А вот начнёт ли Зе менять курс - вопрос ключевой, но пока нет больших оснований давать на него положительный ответ", - пишет телеграм-канал "Политика Страны"

Свежий опрос КМИС можно сравнить с майским, проведенным группой "Рейтинг".

Ранее "Страна" рассказывала, как "слуги народа" переписали скандальный закон о медиа.