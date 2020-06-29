Народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, прославившаяся призывом стерилизовать безработных, сделала еще одно громкое заявление. По ее словам, родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально, чтобы получать большие выплаты.

В новом обнародованном отрывке видео Третьякова подняла тему необходимости убрать некоторые льготы, чтобы люди ими не злоупотребляли. А в качестве примера злоупотреблений она назвала родственников без вести пропавших украинцев во время конфликта на Донбассе.

"У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести", - заявила Третьякова.

Затем она пустилась в морализаторство, поругав иждивенцев и заодно СССР.

"Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, тому, кто рядом со мною, мой побратим... если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала - эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе. Я считаю, что это наследство от Союза: все тут мое, все мы тут поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму", - сказала нардеп.

Как писала "Страна", после скандала с видео о стерилизации профсоюзы инициировали вопрос об отставке Третьяковой с поста комитета по соцполитике. Однако она заявила, что не уйдет оттуда.

Также мы сообщали, что нардеп отказалась обсуждать с журналистами заявление о "детях низкого качества".