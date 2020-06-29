Минздрав опубликовал инфографику о правилах работы для гостиниц, хостелов и баз отдыха во время карантина
В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали правила для функционирования гостиниц, хостелов и баз отдыха во время карантина. Посетители смогут находиться без масок только у себя в номерах.
Инфографика с правилами появилась в Telegram-канале "Коронавирус.Инфо" в понедельник, 29 июня.
Так, в ведомстве разработали правила для работников, посетителей и отдельно для всех пребывающих в зоне отдыха.
Требования к работникам отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:
- проведение температурного скрининга посетителей;
- наличие защитного экрана между персоналом и посетителями;
- регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком каждые три часа или чаще;
- влажная уборка мест, где собирается много людей;
- не допускать очередь в местах столпотворения людей и нанесение временной маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра;
- носить защитные щитки или очки;
- дезинфицировать поверхность каждые 3-4 часа;
- централизовано собирать использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ);
- размещение дополнительных контейнеров для сбора использованных СИЗ;
- ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях;
- временно отстранить от работы лиц из группы риска.
Требования к посетителям отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:
- предварительная онлайн-регистрация;
- обязательная изоляция лиц с признаками респираторного заболевания;
- питание в номерах, ресторанах и залах для обеда с помощью системы заказов;
- соблюдение масочного режима везде, за исключением своих номеров.
Требования к зонам отдыха:
- размещение пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции;
- наличие 5-дневного запаса СИЗ и обязательное соблюдение всех СИЗ работниками;
- наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
- организация мест для дезинфекции рук;
- наличие на входе в помещение инфоматериалов касательно профилактики Covid-19.
Напомним, по состоянию на 29 июня коронавирусом в Украине заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.
Также мы писали, что в Украине 12 областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантина.