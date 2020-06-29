В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали правила для функционирования гостиниц, хостелов и баз отдыха во время карантина. Посетители смогут находиться без масок только у себя в номерах.

Инфографика с правилами появилась в Telegram-канале "Коронавирус.Инфо" в понедельник, 29 июня.

Так, в ведомстве разработали правила для работников, посетителей и отдельно для всех пребывающих в зоне отдыха.

Требования к работникам отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:

проведение температурного скрининга посетителей;

наличие защитного экрана между персоналом и посетителями;

регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком каждые три часа или чаще;

влажная уборка мест, где собирается много людей;

не допускать очередь в местах столпотворения людей и нанесение временной маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра;

носить защитные щитки или очки;

дезинфицировать поверхность каждые 3-4 часа;

централизовано собирать использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ);

размещение дополнительных контейнеров для сбора использованных СИЗ;

ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях;

временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Требования к посетителям отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:

предварительная онлайн-регистрация;

обязательная изоляция лиц с признаками респираторного заболевания;

питание в номерах, ресторанах и залах для обеда с помощью системы заказов;

соблюдение масочного режима везде, за исключением своих номеров.

Требования к зонам отдыха:

размещение пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции;

наличие 5-дневного запаса СИЗ и обязательное соблюдение всех СИЗ работниками;

наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;

организация мест для дезинфекции рук;

наличие на входе в помещение инфоматериалов касательно профилактики Covid-19.

Напомним, по состоянию на 29 июня коронавирусом в Украине заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.

Также мы писали, что в Украине 12 областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантина.