В Украине разработали правила для гостиниц и баз отдыха на карантине. Фото: Public Domain Pictures

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали правила для функционирования гостиниц, хостелов и баз отдыха во время карантина. Посетители смогут находиться без масок только у себя в номерах.

Инфографика с правилами появилась в Telegram-канале "Коронавирус.Инфо" в понедельник, 29 июня.

Так, в ведомстве разработали правила для работников, посетителей и отдельно для всех пребывающих в зоне отдыха.

Требования к работникам отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:

  • проведение температурного скрининга посетителей;
  • наличие защитного экрана между персоналом и посетителями;
  • регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком каждые три часа или чаще;
  • влажная уборка мест, где собирается много людей;
  • не допускать очередь в местах столпотворения людей и нанесение временной маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра;
  • носить защитные щитки или очки;
  • дезинфицировать поверхность каждые 3-4 часа;
  • централизовано собирать использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ);
  • размещение дополнительных контейнеров для сбора использованных СИЗ;
  • ограничить массовые собрания работников в закрытых помещениях;
  • временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Требования к посетителям отелей, хостелов и баз отдыха во время карантина:

  • предварительная онлайн-регистрация;
  • обязательная изоляция лиц с признаками респираторного заболевания;
  • питание в номерах, ресторанах и залах для обеда с помощью системы заказов;
  • соблюдение масочного режима везде, за исключением своих номеров.

Требования к зонам отдыха:

  • размещение пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции;
  • наличие 5-дневного запаса СИЗ и обязательное соблюдение всех СИЗ работниками;
  • наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
  • организация мест для дезинфекции рук;
  • наличие на входе в помещение инфоматериалов касательно профилактики Covid-19.

 

Правила работы хостелов и отелей на карантине. Инфографика: Минздрав

Напомним, по состоянию на 29 июня коронавирусом в Украине заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.

Также мы писали, что в Украине 12 областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантина.

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