Сразу два админпротокола за нарушение карантина составили российские правоохранители в отношении эпатажной экс-балерины Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра тайком пробралась в закрытое на карантин село Дивеево под Нижним Новгородом, чтобы посетить местную церковь. Любопытно, что местные жители гостье не обрадовались и сообщили в полицию.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Все началось с того, что балерина поехала в нижегородское Дивеево. Мечтала помолиться да отвести душу в здешних церквушках, но из-за закрытого въезда звезде сказали пока. Люди там короны боятся, чужих не пускают. Оно и понятно - на душу населения в селе зараженных в 1,6 раза больше, чем в столице", - говорится в сообщении.

Однако Анастасия Волочкова решила не отказываться от своих намерений и пробраться в храм другой дорогой - через лес.

"Но запреты - не для артистки, она бросила тачку возле КПП и пошла в святыни пешком. Через лес. Позаглядывала в дома, поболтала с народом - народ был гостье не рад. На Волочкову составили два протокола за нарушение карантина. Местный губернатор призывает танцовщицу к ответственности", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео самого процесса составления протокола. Волочкова настаивает, что приехала просто помолиться в храм, называет все происходящее бредом и грозит правоохранителям тем, что "урегулирует этот конфликт своим именем".

"Если бы вы были мужиками нормальными, вы просто пожали бы мне руки и сказали: Анастасия, вы большая молодец", - негодовала звезда.

Ранее "Страна" писала о том, что Волочкова заявила, что выходит замуж, но жениха никому не покажет.

Также мы сообщали, что дочь Волочковой на красной дорожке затмила новую пассию своего отца.