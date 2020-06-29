В понедельник Совет Европейского Союза решил продлить санкции в отношении некоторых секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

В пресс-службе органа отметили, что принятое решение последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которые должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года. Оценка была дана 19 июня, во время видеоконференции лидеров Европейского Совета. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС постановили продлить экономические санкции против России.

В ЕС напомнили, что эти ограничительные меры были первоначально введены в 2014 году с учетом "дестабилизирующих действий России против Украины" и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов. Также ими запрещаются прямой или косвенный импорт, экспорт или передача военной техники и товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или военными конечными пользователями в России.

Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть применены в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

В очередной раз Евросоюз продлевал упомянутые экономические санкции против РФ в декабре прошлого года.

А в начале июня стало известно о продлении Евросоюзом на год антироссийских санкций за нарушение территориальной целостности Украины и аннексию Крыма.