Иран отправил во Францию "черные ящики" со сбитого украинского самолета Boeing 737, для их расшифровки необходимо предоставить "сложное техническое оборудование".

Об этом со ссылкой на Associated Press пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что, по словам военного прокурора Тегерана Голама Аббас Торки, отправленный самописец "серьезно поврежден" и для его расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

В агентстве сказано, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Стоит отметить, что ранее Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки, но 5 июня в стране заявили о готовности возобновить переговоры по этому вопросу.