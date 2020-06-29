Иран отправил на расшифровку во Францию "черные ящики" со сбитого пассажирского лайнера МАУ
Иран отправил во Францию "черные ящики" со сбитого украинского самолета Boeing 737, для их расшифровки необходимо предоставить "сложное техническое оборудование".
Об этом со ссылкой на Associated Press пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что, по словам военного прокурора Тегерана Голама Аббас Торки, отправленный самописец "серьезно поврежден" и для его расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".
В агентстве сказано, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.
Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.
Стоит отметить, что ранее Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки, но 5 июня в стране заявили о готовности возобновить переговоры по этому вопросу.