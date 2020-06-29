Почти 20 тысяч случаев коронавируса второй день подряд фиксируют медицинские службы Индии. В частности, за минувшие сутки прирост новых случаев составил 19 459, а за сутки ранее - 19 906.

Таким образом Индия вышла на четвертое место в мире по распространению Covid-19 c обшей численностью заболевания на 29 июня - более 540 тысяч (для 16 504 человек болезнь оказалась смертельной). Индию по показателям заболеваемости коронавирусом опережают США, Бразилии и России. Об этом пишет The Guardian.

Эксперты опасаются, что вскоре больницы Индии могут не справиться с наплывом заболевших. Штат Махараштра на западе страны, где зафиксировано больше всего случаев Covid-19, продлил частичный режим изоляции до конца июля. Согласно новым правилам, жители могут посещать магазины и парки в радиусе 2 км от места жительства, но власти призвали население без особой нужды не покидать дома.

На прошлой неделе также сообщалось, что вспышка Covid-19 произошла в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Индии считает, что йога помогает бороться с коронавирусом.

Также мы сообщали, что на Закарпатье заполнены более 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом.