В МОН рассказали, как пройдет ЕВЭ и ЕПВЭ в 2020 году. Фото: Flickr

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) в Украине, которые сдают желающие поступить в магистратуру, состоятся 1 и 3 июля в безопасных условиях. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook. 

С собой желающим сдать экзамен необходимо взять:

  • сертификат участника экзамена
  • документ, указанный в сертификате (паспорт, ID-карта и т.п.)
  • приглашение-пропуск на экзамен
  • две-три ручки с черной пастой 
  • воду в прозрачной бутылке без этикетки
  • медицинскую маску или респиратор 
  • личный антисептик

Маски также будут выдавать на входе к пунктам проведения экзаменов. К тестированию будут допускать только людей с температурой не выше 37,2 градусов и без признаков респираторных болезней и только в медицинской маске или респираторе.

Пост МОН в Facebook о едином вступительном экзамене

Напомним,ранее в Минобразования назвали сроки вступительной кампании-2020. Она начнется с 1 августа, а заявления на поступление будут принимать до 22 августа. 

Также мы писали, что в пунктах проведения ВНО и вступительных экзаменов будут термометры, дезинфекторы и маски.

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