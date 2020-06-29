Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) в Украине, которые сдают желающие поступить в магистратуру, состоятся 1 и 3 июля в безопасных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.

С собой желающим сдать экзамен необходимо взять:

сертификат участника экзамена

документ, указанный в сертификате (паспорт, ID-карта и т.п.)

приглашение-пропуск на экзамен

две-три ручки с черной пастой

воду в прозрачной бутылке без этикетки

медицинскую маску или респиратор

личный антисептик

Маски также будут выдавать на входе к пунктам проведения экзаменов. К тестированию будут допускать только людей с температурой не выше 37,2 градусов и без признаков респираторных болезней и только в медицинской маске или респираторе.

Напомним,ранее в Минобразования назвали сроки вступительной кампании-2020. Она начнется с 1 августа, а заявления на поступление будут принимать до 22 августа.

Также мы писали, что в пунктах проведения ВНО и вступительных экзаменов будут термометры, дезинфекторы и маски.