Перенесенный из-за вспышки коронавируса поединок Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) "Карпаты" - "Мариуполь", скорее всего, не состоится, как и последующие матчи львовской команды в чемпионате. Трехнедельный выезд обойдется клубу почти в 1,5 миллиона гривен, а таких средств у "Карпат" нет.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

"Олег Смалийчук (президент "Карпат" - Ред.) длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисан Холдингс" (компания-совладелец - Ред.), чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями", - сообщил исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин.

По словам Ящишина, у клуба были длительные финансовые трудности еще до карантина.

"Мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никак нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета", - добавил он.

Исполнительный директор клуба добавил, что после смены собственника компании "Мендил Лимитед" (другая компания-совладелец "Карпат" - Ред.), Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно решил ряд проблемных вопросов. На данный момент долгов перед командой нет, "игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби".

"Однако после отсутствия диалога с компанией "Крисан Холдингс" Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители "Крисан Холдингс" наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс ", - подытожил Ящишин.

Напомним, что матч между "Карпатами" и "Мариуполем" должен был состояться в рамках 24-го чемпионата Украины 31 мая в 14:00. 2 июня стало известно, что в команде Covid-19 заразились около 30 человек. После чего чемпионат перенесли.