В Новомосковске (Днепропетровская область) 42-летний мужчина застрелил 24-летнего парня, который пытался призвать его к порядку и просил не размахивать пистолетом в центре города, где в это время было много женщин и детей. Инцидент произошел в День конституции, 28 июня, около 16:30.

Как сообщает Новомосковский отдел полиции, стрельба была открыта на улице возле магазина в ходе конфликта. Злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска умер в больнице.

Погибший 24-летний Владислав Кравченко. Фото: facebook.com

"В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления - стартовый пистолет "Stalker", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, - изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

По факту стрельбы открыты два уголовных производства. А стрелку уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Произошедшая в центре города трагедия обсуждается в соцсети. Очевидцы пишут, что мужчина с пистолетом после сделанного ему замечания выстрелил своему оппоненту в пах.

"Неадекватный идиот размахивал пистолетом на остановке возле самолета, а он пытался его отогнать от женщин и детей, эта сволочь выстрелила ему в пах и перебила артерию... Не спасли", - пишет пользователь соцсети.

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