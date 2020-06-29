Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник, 30 июня, в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут двустороннюю встречу.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости, в понедельник, 29 июня.

Отмечается, что Песков утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли завтра переговоры двух лидеров. "Подтверждаем", - сказал он.

Мероприятия по случаю открытия мемориала будут проходить в Тверской области РФ.

Ранее мы писали, что Лукашенко решил вслед за Путиным поменять Конституцию страны. При этом президент республики Беларусь заявил о намерении несколько децентрализовать власть.

Также "Страна" писала, что Лукашенко не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время парада Победы.