Заболевание Covid-19 выявили у секретаря Белоцерковского городского совета Василия Савчука. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Киевского областного совета Максим Запаскин.

"Коронавирусная инфекция добралась и до Белоцерковского городского совета. По предварительным данным, положительные результаты тестов обнаружены у секретаря Белоцерковского городского совета Савчука Василия Петровича", - говорится в сообщении.

Также автор поста уточнил, что сейчас бригада медиков дезинфицирует помещения, где бывал секретарь городского совета.

Ранее "Страна" писала о том, что за последние сутки коронавирусом в Киеве заразились 45 человек, госпитализированы шестеро больных.

Также мы сообщали, что по последним данным, в пяти областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.