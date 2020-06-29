Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о фиктивном трудоустройстве. При этом три из них политику дали условно.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, суд в Париже установил вину бывшего премьера в растрате государственных средств. Его жену Пенелопу признали виновной в сокрытии этого факта, за что она получила три года условного срока и обязана выплатить штраф 375 тысяч евро. Пара намерена обжаловать приговор.

Уточняется, что течение нескольких лет Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником мужа во время его работы депутатом нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи), незаконно получив таким образом 500 тысяч евро. Позже сумма фигурирующих в деле средств выросла до 900 тысяч евро.

Напомним, Фийон возглавлял французское правительство с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. В то время он завел дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2016-2017 годах участвовал в президентской гонке и считался одним из вероятных победителей, но упустил позиции из-за упомянутого скандала.

Как сообщалось, недавно в Кыргызстане отправили за решетку бывшего президента.

Также мы писали, что больше половины украинцев считают уголовные дела против Порошенко борьбой за справедливость.