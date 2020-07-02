Талибан. Фото: Flickr
Талибан. Фото: Flickr

В США разворачивается скандал, который должен претендовать на вторую часть "Кремлингейта" в главной роли с россиянам.

Первая часть - вмешательство "русских хакеров" в американские выборы - в итоге оказалась мыльным пузырем. Но теперь возникла новая история - Россия якобы платила Талибану за убийства американских военных в Афганистане. 

Близкая к Демпартии США газета The New York Times, которая опубликовала эти сведения со ссылкой источники в разведке, отдельно отметила: руководство Белого дома (то есть Трамп) об этом знало, но никаких санкций против Москве не ввело.

Теперь демократы требуют ввести санкции даже без всяких разбирательств и обвиняют Трампа в новой "зраде". Тем временем доклады силовиков пока не подтверждают обвинений. 

Все подробности - в материале "Страны". 

О чем пишут в The New York Times

Статья The New York Times была опубликована 26 июня. В ней приводятся данные американской разведки, полученные от источников, о том, что Россия платила вознаграждение талибам за убийство военных США и коалиции в Афганистане. 

Газета пишет, что Вашингтон располагает этими данные уже несколько месяцев. В 2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев, но в причастности к каким из них подозревают Россию, неясно.

Информация о возможном вознаграждении, предлагаемом Россией, была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Источники The New York Times не привели детали российских операций. 

В статье указывается, что сведения, полученные американской разведкой, были доложены президенту США Дональду Трампу. В течение последних месяцев в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве, сообщили источники американской газеты.

Пока рассматривается широкий набор опций: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. Отмечается, что в Белом доме пока не одобрили ни один из шагов.

Через несколько дней New York Times продолжила развивать свой эксклюзив. Газета заявила, что нашла доказательства российского финансирования. 

Американцы опубликовали данные о крупных переводах с банковского счета, который сочли подконтрольным Главному разведывательному управлению (ГРУ). Эти сведения призваны доказать, что Россия тайно передавала вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. 

Спецслужбы США, пишет издание, даже установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России. Газета упоминает мужчину, который предположительно оказывал содействие в распределении средств и находится сейчас в России.

После информации NYT, телекомпания CNN и агентство Associated Press сообщили со ссылкой на неназванных чиновников, что Трамп получил эти разведданные в ежедневном письменном докладе разведслужб президенту.

Примерно ту же фабулу изложили другие крупные издания из орбиты Демпартии - Washington Post и Wall Street Journal. Начали публиковаться и характерные карикатуры, на которых Путин "убивает" американских солдат.

Ответ "республиканских" СМИ

Лояльный Трампу телеканал Fox News назвал опубликованные данные непроверенными. По мнению опрошенных им экспертов, даже если Россия что-то и платила талибам, то после поднятой шумихи установить это в точности будет уже нельзя.

"Если Россия предлагала вознаграждения за головы американских солдат, то, пока мы с вами это обсуждаем, она уничтожает все улики, которые могли бы это доказать", - заявил изданию член Палаты представителей Конгресса США, ветеран войны в Афганистане и республиканец Джим Бэнкс. 

Он назвал эту историю "конспирологической теорией о сговоре с Россией", которую оживили демократы. 

"Но никто не верит, что президент Трамп... действительно может принести в жертву наших солдат, чтобы добиться расположения Владимира Путина", - заключил конгрессмен.

Он напомнил, что предыдущие попытки связать Трампа и Россию успехом не увенчались и выразил уверенность, что провалится и эта. 

Демократы требуют санкций против РФ

Одним из первых на статью The New York Times отреагировал Джо Байден - соперник Трампа на выборах президента США, которые состоятся этой осенью.

Байден высказал мнение, что если публикация соответствует действительности, то это "шокирующее откровение". А именно, если окажется правдой то, что президент США не стал предпринимать ответные действия.

По словам Джо Байдена, в таком случае Трамп не только не смог наказать Россию за вопиющее нарушение международного права, но и продолжил "свою политику унижения перед российским президентом".

"Весь его президентский срок - сплошной подарок для Путина, но это просто за гранью. Это предательство нашего святого долга защищать военнослужащих", - сказал Байден.

Он пообещал в случае избрания противостоять Владимиру Путину и заставить Россию заплатить серьезную цену за свои действия.

А спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вчера призвала ввести санкции в отношении России.

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. После чего Пелоси обвинила Трампа в пренебрежении свои долгом. 

Следом за ней сенатор-демократ Боб Менендез предложил зафиксировать санкции в оборонном бюджете 2021 года. Среди мер: блокирование активов Путина, Шойгу, близких к "режиму" олигархров, а также оборонных предприятий.

Реакция Трампа и Белого дома

Сразу после скандала аппарат Белого дома опроверг, что разведка вообще докладывала Трампу о чем-то подобном. 

"Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности", - рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Президент США Дональд Трамп тоже отреагировал оперативно. Он предположил, что данных разведки США о сговоре России и членов Талибана, - результат чьего-то заказа.

"Возможно, это просто еще одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся "утка" о России (обвинение в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году - Ред.). Кто их источник?" - задался вопросом Трамп. 

В уточняющим посте Дональд Трамп заявил, что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией. "Все отрицают это, и [в Афганистане] было не так много нападений на нас", - отметил Трамп, напомнив, что эта информация исходит от анонимных источников.

Дональд Трамп о сговоре России с талибами

А 29 июня Дональд Трамп заявил, что разведка доложила ему о том, что информация о возможном сговоре России с движением "Талибан" не заслуживает доверия.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому не сообщили об этом мне и Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", - написал он в Twitter..

То есть, по словам Трампа, данные о финансировании Россией талибов действительно были, но до президента они не дошли, так как сама разведка их посчитала недостоверными. И президент о них не знал вплоть до публикации в СМИ.

Что говорят силовики США

Моментом истины может стать отчет глав ЦРУ и АНБ перед Конгрессом, которое анонсировал Пенс.

Впрочем, там вряд ли прозвучит что-либо, подтверждающее компромат на Трампа. Судя по тому, что уже заявили по этому вопросу в военном ведомстве США. 

Пентагон на днях представил доклад о связях России с Талибаном, в котором никаких доказательств финансирования убийств американских военных из Москвы не обнаружили. 

В докладе сдержанно высказали мнение, что Москва поддерживает мирные соглашения американцев с Талибаном, заключенные в феврале 2020 года - поскольку Кремлю выгоден уход американских военных из Афганистана.

Авторы документа утверждают, что Россия "политически поддерживала талибов", чтобы укрепить свое влияние в группировке и ограничить западное военное присутствие в регионе. При этом заявляется, что российская сторона, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами.

Пентагон добавляет, что в Москве отрицают свою причастность к подобным процессам.

Реакция Москвы и Талибана

С российской стороны с заявлением выступил МИД РФ. Там заявили, что это не россияне, а сами американцы платят боевикам. 

"Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками", - говорится в заявлении российского МИД. 

Дипломаты назвали публикацию о российских деньгах для талибов "информфейком" и "незатейливым вбросом". 

С опровержением выступил и непосредственно Талибан. Движение заявило, что остается приверженным соглашению, подписанному с Вашингтоном в феврале. 

Как известно, с 2018 года между США и Талибаном шли прямые переговоры о деэскалации насилия в Афганистане. В феврале 2020 года они завершились подписанием соглашения.

Согласно документу, США и НАТО выводят все свои войска, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, а правительство страны освобождает до 5 тысяч заключенных талибов в обмен на освобождение сотрудников сил безопасности. В свою очередь Талибан обязуется не использовать территорию Афганистана для нападений.

В заявлении талибов значится, что они ничем не обязаны каким-либо органам разведки или иностранным государствам. А что касается гибели американских военных в Афганистане, то они чаще всего погибают не в бою, а при взрывах самодельных взрывных устройств. 

Что означает "дело о талибах"

Пока в этой истории больше политики, чем подтвержденных фактов. И, конечно, много эмоций - если первый "Кремлингейт" мог быть мало понятен простым американцам, то здесь сюжет более драматичный и похожий на боевик "Рэмбо в Афганистане": русские охотятся за скальпами американских солдат.

Видимо, на это и делается расчет во время информационной раскачки темы. 

В то же время Трампа не в первый раз обвиняют в предательстве интересов США в пользу Кремля. И с каждым разом это все сильнее "отскакивает" от президента: постоянное повторение одних и тех же тезисов может утомить электорат. У которого к тому же сейчас другие проблемы - коронавирус, кризис и движение BLM. 

С чисто прикладной точки зрения пока что видится попытка на короткой волне скандала протащить дополнительные санкции против российской оборонки (что уже предлагат демократы), что может диктоваться интересами лоббистов американского ВПК.  

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