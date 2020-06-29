В Одесской области ограничили движение по мосту Хаджибейского лимана. Схема объезда
29 июня в Одесской области в связи с большим количеством транспорта, выезжающего из Одессы в направлении Киева, движение через мост Хаджибейского лимана в направлении столицы осуществляется по двум полосам.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области на странице в Facebook.
Легковой транспорт, который двигается в направлении Одессы, совершает объезд моста по следующему маршруту:
- поселок Болагрка,
- Зоряное,
- Палиевка,
- Алтестово
Отмечается, что на месте работают экипажи патрульных. Движение грузовых автомобилей будет совершаться по отдельному маршруту.
Скриншот: Facebook/ Патрульная полиция Одесской области
Напомним, сегодня на трассе Одесса - Киев образовалась длинная пробка из машин, которые хотят покинуть курортный город после длинных выходных в честь Дня Конституции.
Ранее мы писали, что под Одессой перекроют часть дороги на Рени из-за опасности затопления.