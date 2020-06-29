29 июня в Одесской области в связи с большим количеством транспорта, выезжающего из Одессы в направлении Киева, движение через мост Хаджибейского лимана в направлении столицы осуществляется по двум полосам.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области на странице в Facebook.

Легковой транспорт, который двигается в направлении Одессы, совершает объезд моста по следующему маршруту:

поселок Болагрка,

Зоряное,

Палиевка,

Алтестово

Отмечается, что на месте работают экипажи патрульных. Движение грузовых автомобилей будет совершаться по отдельному маршруту.

Скриншот: Facebook/ Патрульная полиция Одесской области

Напомним, сегодня на трассе Одесса - Киев образовалась длинная пробка из машин, которые хотят покинуть курортный город после длинных выходных в честь Дня Конституции.

Ранее мы писали, что под Одессой перекроют часть дороги на Рени из-за опасности затопления.