С 1 июля в Черновицкой области после остановки из-за карантина будет возобновлено внутриобластное сообщение. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщается на странице Черновицкой ОГА в соцсети.

"При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - говорится в сообщении.

Также будет разрешена работа спортзалов и ресторанов при условии, что в помещениях будут находиться не более 10 человек.

Кроме того, комиссия разрешила с 1 июля открыть стадионы и спортивные площадки, а также проводить индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

По последним данным, в Черновицкой области за сутки подтверждены 59 новых случаев заболевания Covid-19. От болезни скончались два человека. 13 людей выздоровели.





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