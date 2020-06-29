Немецкий автоконцерн BMW в честь "Месяца гордости", который проходит в США в поддержку сообщества ЛГБТ, сменил свой логотип в соцсетях на радужный, а также принял участие в марше, выставив пять кабриолетов 8 серии, перекрашенные в цвета Прайда.

Об этом говорится в соцсетях компании.

Кроме BMW, поддержать ЛГБТ решили и другие бренды. Так, логотипы в соцсетях сменили компании Mercedes-Benz и Seat, а Toyota в "Инстаграме" расположила автомобили на радужном фоне:

Как известно, в июне в США проходит "Месяц гордости", а 28 июня на улицах Нью-Йорка состоялся марш в поддержку сообщества ЛГБТ+.

Именно в этот день 51 год назад представители сообщества устроили массовые беспорядки после полицейского рейда на один из гей-баров города. Это один из первых случаев, когда представители ЛГБТ+ массово и открыто выступили за свои права. С тех пор "Марш достоинства" проводится ежегодно.

Напомним, накануне 22 июня Родину-мать в Киеве нарядили в ЛГБТ-символику. После этого нардеп Кива призвал признать ЛГБТ террористической организацией.

Также мы писали, что Супрун рассказала о толерантности к ЛГБТ на примере своей бабушки, которая боролась с советской властью.