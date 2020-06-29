По состоянию на понедельник, 29 июня, уровень загруженности больничных коек в Закарпатской области достиг отметки в 70,78%. Это наивысший показатель в стране.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

В регионе, кроме допустимого уровня загруженности больничных коек (50%), нарушен еще один показатель — динамики заболеваемости. При допустимых 11% он находится на отметке в 16,12%.

До этого мы писали о том, что к ослаблению карантина по состоянию на сегодня не готовы 12 областей Украины, а также Киев. Часть из них имеет превышенный уровень динамики заболеваемости, часть - не соответствуют установленному уровню тестирования.

Напомним, в понедельник, 29 июня, Центр общественного здоровья Украины опубликовал свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны. Всего в стране подтверждены 43 628 случаев коронавирусной инфекции. Позже чиновники опубликовали и карту распространения болезни по регионам.