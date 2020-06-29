Ее одно социологическое исследование фиксирует превышение уровня недоверия к Владимиру Зеленскому над уровнем доверия к нему, что наблюдается впервые с момента его избрания президентом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, 29 июня.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - указывается в отчете о результатах опроса.

Опрос проводился с 20 по 23 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2 000 респондентов старше 18 лет со всей территории Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Напомним, ранее опрос показал, что рейтинг президентской партии "Слуги народа" рухнул на 13%. В Раду проходят 4 партии.

Также по данным майского опроса, президентский рейтинг Зеленского уже ниже 40%. Во второй тур с ним выходит Бойко.