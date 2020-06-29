В воскресенье, 28 июня, правоохранителями в Кирилловке пришлось задержать мужчину, который решил отдохнуть на пляже, прихватив с собой гранату.

Кадры опубликованы в Telegram-канале "Запорожье".

"Вот почему нельзя приходить на пляж с гранатой. Кирилловка", — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как полиция уже "скручивает" виновника, пока его снимают на телефон другие посетители пляжа. В ходе задержания виновник инцидента сопротивлялся и даже ругался.

На данный момент неизвестно, почему мужчина решил принести на пляж гранату. Его удалось задержать неподалеку от базы отдыха "Хортица".

В Кирилловке полиция задержала мужчину с гранатой на пляже. Видео: telegram/zp_news

Напомним, на днях на базе отдыха в Кирилловке в бассейне утонул шестилетний мальчик из Днепра.

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