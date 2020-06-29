В Украине разгорается очередной языковой скандал. Киевский Театр на Подоле опубликовал скан переписки со зрителем, который потребовал, чтобы с ним общались на его родном - русском языке.

В ответ на это администратор страницы заявил, что в украинском театре говорят либо на украинском, либо на английском, как в McDonald's (недавно закусочная попала в подоный скандал).

"Я ж украинский театр, поэтому владею либо украинским, либо английским. Как МакДоналдс", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сайт Театра на Подоле предоставляет выбор не только украинского и английского, но и русского языка.

Кроме того, в репертуаре театра есть русскоязычные спектакли. На это обратил внимание блогер Александр Скубченко.

"У них в репертуаре, чтобы было понятно, "Дядя Ваня" Чехова на русском языке. То есть русского языка в репертуаре "украинского театра" хватает. Но ответить зрителю на русском языке - они сразу упоротые", - написал на своей странице в соцсети Скубченко.

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Напомним, 15 июня скандал разгорелся вокруг McDonald's, на терминалах самообслуживания которого не оказалось меню на русском языке.

Также мы сообщали, что сеть ресторанов "Львовские круассаны" отказалась обслуживать посетителей на русском языке.