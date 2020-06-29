Театр на Подоле попал в языковой скандал. Фото: facebook.com

В Украине разгорается очередной языковой скандал. Киевский Театр на Подоле опубликовал скан переписки со зрителем, который потребовал, чтобы с ним общались на его родном - русском языке. 

В ответ на это администратор страницы заявил, что в украинском театре говорят либо на украинском, либо на английском, как в McDonald's (недавно закусочная попала в подоный скандал).

"Я ж украинский театр, поэтому владею либо украинским, либо английским. Как МакДоналдс", - говорится в сообщении.

скриншот сообщения Театра на Подоле

Стоит отметить, что сайт Театра на Подоле предоставляет выбор не только украинского и английского, но и русского языка. 

скриншот сайта Театра на Подоле

Кроме того, в репертуаре театра есть русскоязычные спектакли. На это обратил внимание блогер Александр Скубченко.

"У них в репертуаре, чтобы было понятно, "Дядя Ваня" Чехова на русском языке. То есть русского языка в репертуаре "украинского театра" хватает. Но ответить зрителю на русском языке - они сразу упоротые", - написал на своей странице в соцсети Скубченко.

скриншот поста Александра Скубченко

Напомним, 15 июня скандал разгорелся вокруг McDonald's, на терминалах самообслуживания которого не оказалось меню на русском языке

Также мы сообщали, что сеть ресторанов "Львовские круассаны" отказалась обслуживать посетителей на русском языке.

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