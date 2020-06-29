В Киеве мужчина в одних трусах заехал верхом на лошади в супермаркет за покупками.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook "Киев оперативный", в понедельник, 29 июня.

Курьезный случай произошел в столице по проспекту Георгия Гонгадзе, 5. На видео слышно разговор наездника с людьми, в котором он заявил, что приехал в таком видео купить две бутылки пива. Также видно, как кто-то из посетителей спрашивает у мужчины, может ли он слезть с лошади: "Не хочу. Как я в трусах пойду?" - ответил он.

Наездник объяснил, почему взял с собой лошадь. По его словам, без нее он в супермаркет не пошел потому, что одет неподобающим образом.

Видео: Facebook/ "Киев оперативный"

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