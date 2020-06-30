Сегодня, 30 июня, около 14:00 состоится выступление Владимира Путина. Телеобращение к россиянам будет касаться голосования по поправкам к Конституции РФ.

Плебисцит проходит целую неделю, с 25 июня. Последний день, когда можно прийти на избирательный участок - 1 июля. В среду станут известны и предварительные результаты.

На сегодняшнее утро проголосовали 49 миллионов 649 тысяч граждан. Явка - 45,7%.

Уже обнародованы экзитполы. По данным опроса ВЦИОМ, поддержали поправки 76% опрошенных. Против - 23,6%.

Сам Владимир Путин на избирательный участок еще не ходил. Не голосовал президент России и онлайн (такую возможность в качестве эксперимента имеют москвичи и нижегородцы - Ред.).

Российские СМИ сообщают, что в обращении к россиянам Путин разъяснит суть поправок, которые предлагаются к принятию.

Обращение Путина 30 июня в прямом эфире начнется в плеере ниже. Главные тезисы будут публиковаться под видео.

Телеобращение Путина 30 июня прямой эфир