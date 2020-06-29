Сегодня, 29 июля, ожидается выступление Владимира Путина в прямом эфире. По данным СМИ, обращение к россиянам будет касаться голосования по поправкам к Конституции РФ.

Плебисцит проходит целую неделю, с 25 июня. Последний день, когда можно прийти на избирательный участок - 1 июля. В среду же станут известны и предварительные результаты.

За первые четыре дня явка составила 37,2%. Это 40 миллионов 416 тысяч российских избирателей.

Уже обнародованы первые экзитполы. По данным опроса ВЦИОМ, поддержали поправки 76% опрошенных. Против - 23,6%.

Сам Владимир Путин на избирательный участок еще не ходил, не голосовал он и онлайн (такую возможность в качестве эксперимента имеют москвичи и нижегородцы - Ред.).

Российские СМИ сообщают, что в обращении к россиянам Путин разъяснит суть поправок, которые предлагаются к принятию.

Точное время, когда начнется выступление президента России, пока не называется. Предыдущее обращение неделю назад стартовало ровно в 17:00.

Телеобращение Путина 29 июля и главные тезисы выступления будут опубликованы в этом материале ниже.

А в отдельном материале мы описали суть поправок к Конституции РФ и что они значат для Украины.