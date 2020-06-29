В понедельник, 29 июня, в пятиэтажном здании, расположенном на северо-востоке Москвы, прогремел взрыв. Причиной происшествия называют газ. После этого там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, взрыв произошел в многоэтажке, расположенной на улице Проходчиков. Пожар охватил четыре квартиры. Общая площадь возгорания достигла 150 "квадратов", но к 14:32 его удалось потушить.

Спасатели заявили о том, что в результате взрыва пострадали семь человек. Еще одна женщина находилась в тяжелом состоянии. Погибших в результате инцидента пока что нет.

Причиной взрыва спасатели называют бытовой газ. В момент ЧП, под зданием на лавочках находились люди. В них полетели окна и осколки.

Взрыв многоэтажки в Москве. Видео: YouTube/RT на русском

Взрыв в многоэтажке Москвы. Видео: YouTube/Москва 24

Напомним, недавно похожая ситуация произошла на киевских Позняках. Газ стал причиной того, что многоэтажку буквально "разворотило" - часть стены вырвало под корень, что привело к обвалу части здания. Спасателям удалось найти тела пяти жертв трагедии.