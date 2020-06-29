Попавшая недавно в очередной скандал из-за слов о "детях низкого качества" и "стерилизации" народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова отказалась комментировать ситуацию журналистам и натравила на них своего пресс-секретаря.

Соответствующее видео с недавней презентации опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Так, на видео попал момент, когда нардепа попросили прокомментировать ее скандальное заявление. Однако она по факту ничего не сказала, а ее пресс-секретарь не давала задать вопрос журналистке.

"Вы же понимаете, что это будет выдернуто из контекста и будет вторая волна негатива... Я отвечают за репутацию комитета и не пропускаю этот вопрос", - заявила пресс-секретарь на вопрос журналистки к Третьяковой, при этом сказав, чтобы нардеп не отвечала.

Напомним, 24 июня в сеть попало очередное скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества", и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. "Страна" подробно писала об этом скандале в своем материале.

Сегодня стало известно, что "слуги народа" могут убрать Третьякову с поста главы Комитета Рады, так как она "втянула в скандал президента".