Вечером в понедельник, 29 июня, и ближайшей ночью в Закарпатской и Волынской области ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 метра. В реках бассейна Днестра (Львовской и Ивано-Франковской областях) - на 0,3 - 1,3 метра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице в Facebook.

Вечером 29 и ночью 30 июня в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней будет происходить:

на малых водотоках и в верховьях рек мимолетное повышение уровней воды на 0.5-1.0 м;

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел потоков и водоотводных канав;

образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Отмечается, что 29-30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем воды на 0,3 - 1,3 метра по сравнению с уровнями, которые были зафиксированы утром 29 июня. Местами возможен выход воды на пойму, формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует опасность образования отдельных селевых потоков.

Спасатели предупреждают, что из-за дождей 30 июня - 2 июля в реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1- 0,5 м над уровнями на 8:00 29 июня. Возможно затопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах у реки Припять в Ратневском районе и реки Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

Сообщается, что прогнозы будут уточняться по мере развития синоптической ситуации.

Ранее мы сообщали, что в Моршине ливень затопил четыре санатория и Дворец культуры. Спасателям удалось откачать воду.

Также мы писали, что из-за наводнения инфраструктура Закарпатской области пострадала на 125 млн гривен, а Ивано-Франковская областная госадминистрация просит у государства 500 млн гривен на ликвидацию последствий стихии.