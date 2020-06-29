В Министерстве здравоохранения заявили, что число украинцев, которым ставят диагноз "пневмония", резко увеличился. Показатель с мая вырос почти в два раза.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2 143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 000 пневмоний в неделю. В том числе, основная часть - это все осложнения от Covid-19", - сказал он.

Также Степанов напомнил, что ведомство включило обязательную проверку на пневмонию в рамках тестирования на Covid-19 еще в апреле. После введения жестких карантинных мер показатель начал стремительно падать.

Степанов об обнаружении пневмонии - с 08:31. Видео: YouTube/КабМін

Напомним, на этом же брифинге Степанов рассказал о том, что в течение минувших суток наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировали в трех областях - Львовской, Ровенской и Закарпатской.

Также "Страна" писала, что, по данным СНБО, на утром 29 июня, коронавирусом в Украине заразились 43 628 человек. Прирост за сутки - 646 случаев.