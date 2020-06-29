На долгих выходных в честь Дня Конституции в Одессу рванули тысячи отдыхающих. Городские пляжи и летние площадки открыли еще в середине мая. А после того, как с июня пустили поезда до Одессы, многие решили провести жаркие дни у моря, тем более, что заграничный отдых пока недоступен.

В итоге во время последнего уик-энда можно был наблюдать настоящий туристический бум в городе, несмотря на продолжающийся карантин. Теперь власти грозят ужесточить карантин и обвиняют отдыхающих в халатности.

Собрали подборку фото и видео, а также разобрались, как это комментируют в Минздраве.

"С утра не припарковаться". Фото и видео с улиц и пляжей Одессы

Фото толп на улицах и пляжах Одессы обнародовало издание "Таймер". Общегородской карантин не остановил от походов к морю ни одесситов, ни туристов со всей Украины.

Жаркая Одесса на карантине. Фото: timer-odessa.net

В Одессе так же оживленно, как и прошлым докарантинным летом.

Фото: usionline.com

Фото многолюдной Одессы поделился и бизнесмен Евгений Черняк.

"Вакцина изобретена. Или люди с антителами. Одесса. Вчера. Вечер. Коллективный иммунитет. Есть ещё те, кто верит в карантин?" - написал он.

В комментариях пользователи пишут, что такая картина наблюдается уже третью неделю, а с самого утра у пляжей не припарковаться.

В сети пользователи выкладывают видео, которые дают картину того, что на этих выходных пляжи Одессы были переполнены. Как небольшие, так и популярные среди туристов.

В Аркадии было людно.

Переполнены были и ночные клубы.

Дистанцию в 1,5 метра на улицах, в кафе и в очередях практически не соблюдают, мало и людей в масках.

29 июня приезжие массово стали возвращаться перед рабочими буднями и на трассе Одесса-Киев на участке у села Алтестово и на мосте через Хаджибейский лиман образовалась большая пробка.

Ситуацию усложняло то, что на дамбе Хаджибейского лимана идет ремонт. В итоге пересечение моста затянулось до полутора часов.

Фото: Українські новини

Фото: Facebook

Власти грозят ужесточить карантин

Власти, которые раньше открыли кафе и пляжи, теперь сокрушаются. что в Одессу массово хлынул народ и карантин никто не соблюдает. Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с министрами и главами ОГА, которое прошло 27 июня.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыты все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше" - отметил президент Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Одесская область это яркий пример того, что халатное отношение людей к соблюдению правил привело к стремительному росту числа заболевших.

По состоянию на утро 29 июня в области 1632 случаев с начала пандемии. 27 июня зафиксировали 34 новых заражений коронавирусом. 28 июня - 14, 29 июня - 31 случай.

По статистике Минздрава, по состоянию на 29 июня, в 13 регионах страны показатели по тестированию и заболеваемости не дотягивают до нормы. В частности, в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской области.

Главные санитарные врачи областей представят план ужесточения карантина на региональных комиссиях по ЧС в ближайшее время. Там будет приниматься решение, будут ли вводиться дополнительные ограничения. В Минздраве ранее сообщили, что это может коснуться работы городского транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

При этом пока запрет пляжного отдыха в Одессе и других местах на побережье видится маловероятным. Украинцы уже массово бронируют отели и планируют отпуска. Отмена и массовая потеря денег вызовет взрыв недовольства в стране. Тем более, что власть сама сняла все ограничения накануне.